Венус на 45 години ќе игра на Ролан Гарос

22.04.2026

 Американската тенисерка Венус Вилијамс ја објави својата желба да игра на Отвореното првенство на Франција.

Претходно, 45-годишната тенисерка загуби од Кетлин Кеведо (2:6 и 4:6) во првото коло од турнирот на земјена подлога во Мадрид. 

Вилијамс ќе се натпреварува и во двојки во Шпанија со Кејти Болтер.

-Да, сакам да продолжам да играм на земјена подлога. Овој почеток ми беше доволен повторно да се навикнам на оваа подлога, рече Вилијамс на прес-конференција.

Таа, исто така, потврди дека ќе го пропушти турнирот во Рим.

-За жал, имам други обврски, па нема да можам да играм во Рим. Многу сум вознемирена. Мојот сопруг е Италијанец и двајцата сме тажни што нема да бидеме таму, додаде поранешната светска тенисерка број еден.

„Ролан Гарос“ ќе се одржи од 19 мај до 8 јуни 2026 година

Поврзани вести

Останати спортови  | 18.01.2026
Секоја чест: Венус Вилијамс на 45 години издржа три сета
Останати спортови  | 02.01.2026
Откако се омажи се разигра: Венус Вилијамс на 45 години ќе игра на Австралија Опен
Спорт шоу  | 25.12.2025
Серена и подари јахта: Венус Вилијамс се омажи на 45 години