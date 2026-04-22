Венус на 45 години ќе игра на Ролан Гарос

Американската тенисерка Венус Вилијамс ја објави својата желба да игра на Отвореното првенство на Франција.

Претходно, 45-годишната тенисерка загуби од Кетлин Кеведо (2:6 и 4:6) во првото коло од турнирот на земјена подлога во Мадрид.

Вилијамс ќе се натпреварува и во двојки во Шпанија со Кејти Болтер.

-Да, сакам да продолжам да играм на земјена подлога. Овој почеток ми беше доволен повторно да се навикнам на оваа подлога, рече Вилијамс на прес-конференција.

Таа, исто така, потврди дека ќе го пропушти турнирот во Рим.

-За жал, имам други обврски, па нема да можам да играм во Рим. Многу сум вознемирена. Мојот сопруг е Италијанец и двајцата сме тажни што нема да бидеме таму, додаде поранешната светска тенисерка број еден.

„Ролан Гарос“ ќе се одржи од 19 мај до 8 јуни 2026 година