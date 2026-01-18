 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Секоја чест: Венус Вилијамс на 45 години издржа три сета

Останати спортови

18.01.2026

Еден од мечевите на стартот на Австралија опен кој привлече внимание беше дуелот на 45-годишната Венус Вилијамс против Олга Даниловиќ, кој заврши со победа на српската тенисерка од 2:1 во сетови. Во третиот сет Венус водеше со 4:0 во гемови, но го загуби сетот со 6:4.

–  Беше феноменален меч, со многу енергија од публиката, која беше неверојатна и тоа едноставно ми даде сила. Таа играше одлично, имаше и малку среќа, но таков е спортот, изјави Венус Вилијамс.

Венус не прецизираше дали ќе игра уште мечеви во поединечна конкуренција оваа година, но напомена дека во Мелбурн ја очекува меч во двојки и нејзиниот фокус сега е на тој меч

Поврзани вести

Останати спортови  | 02.01.2026
Откако се омажи се разигра: Венус Вилијамс на 45 години ќе игра на Австралија Опен
Спорт шоу  | 25.12.2025
Серена и подари јахта: Венус Вилијамс се омажи на 45 години
Останати спортови  | 13.08.2025
На 45 години Венус Вилијамс ќе игра на УС Опен
﻿