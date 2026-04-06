Мицкоски: Целосно се реконструирани 6 операциони сали во Клиничкиот центар „Мајка Тереза“

Премиерот Христијан Мицкоски денеска присуствуваше на пуштање во употреба на шест целосно реконструираните шест операциони сали на хируршките клиники во Клинички центар „Мајка Тереза“ во Скопје.

Се очекува за неколку месеци од денеска, уште четири дополнителни сали да бидат пуштени, со што ќе го заокружиме процесот од 10 вакви современи, би рекол, многу модерни сали, овде. И, исто така, очекувам дека од почетокот на летото ќе имаме можност да видиме уште еден проект којшто ќе биде завршен, а тоа е во болницата „8 Септември“, каде што исто така ќе имаме супер модерни операциони сали и со тоа ќе бидеме практично држава број еден во регионот, кога станува збор за ваков тип на операциони сали, изјави Мицкоски.

Мицкоски кажа дека во моментов во здравство се прават многу работи.