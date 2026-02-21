Манасиевски: Сведоштво за разрешување на судија укажува на политички притисоци во минатото

Од ВМРО-ДПМНЕ тврдат дека правосудниот систем бил изложен на влијанија од тогашната власт; бараат одговорност и расчистување на случајот.

ВМРО-ДПМНЕ обвини за политички притисоци врз правосудниот систем во периодот кога на власт беа СДСМ и ДУИ, повикувајќи се на сведоштво на поранешниот судија на Врховниот суд, Ристо Катевеновски.

Според изјавата што ја пренесе партискиот претставник Манасиевски, Катевеновски тврди дека бил разрешен од функцијата откако одбил да даде позитивно мислење во судски предмет поврзан со поранешната министерка за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска. Како што наведува, на рочиште изјавил дека за случајот е потребна дополнителна консултација со колегите, по што, според неговото тврдење, следниот ден Судскиот совет свикал итна седница и донел одлука за негово разрешување.

Од ВМРО-ДПМНЕ оценуваат дека ваквото сведоштво, како што велат, укажува на постоење на политички влијанија врз одлуките во правосудството во тој период. Партијата смета дека институциите биле под силен притисок и дека одредени одлуки се носеле по политичка линија, наместо врз основа на закон и професионални стандарди.

„Правдата која беше најавувана како приоритет се покажа како селективна“, наведуваат од партијата, додавајќи дека се потребни дополнителни проверки и утврдување на одговорност за евентуалните злоупотреби.

Од ВМРО-ДПМНЕ најавуваат дека ќе инсистираат на целосно расчистување на, како што велат, сите случаи што упатуваат на политичко влијание врз правосудниот систем, со цел да се врати довербата во институциите и владеењето на правото.

Засега нема реакција од СДСМ и ДУИ на овие обвинувања.