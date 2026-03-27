Куќниот пријател на Заев, Башановиќ заедно со Филипче промовираат антидржавна политика

СДС и Филипче промовираат антидржавна политика по насока на куќниот пријател на Зоран Заев, Башановиќ.СДС од некогаш државотворна партија, стана прокси партија благодарение на Филипче, Заев и Башановиќ.Коленичењето спрема одредени наши соседи и уважување на нивните барања е политика која е антидржавна, а таа е во статутот на СДС,oбвини денеска ВМРО-ДПМНЕ.

Заев, Филипче и Башановиќ ја промовираат и предаваат оваа политика која е штетна на Македонија и на македонскиот народ.

Затоа рејтингот на Филипче и на СДС се брои на прсти, а тие се чудат зошто е тоа така.

Не ја научија лекцијата која народот им ја предаваше и продолжија да делуваат антидржавно а сега и по насока на советникот на Заев, Зоран Башановиќ.