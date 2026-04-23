СДСМ со пропаднати српски политичари и експерти спрема опозицициски фронт

Српската опозиција преку Башановиќ и Заев, го користи СДС за свои интереси кои не одат во прилог на македонската опозиција која се распаѓа.Српските опозиционери Бранко Ружиќ, потпретседател на Социјалистичка партија на Србија и Јован Ратковиќ, член на претседателството на Социјалдемократската странка во Србија, на средбата во Скопје со генералниот секретар на СДС, договориле заедничка соработка за формирање на опозициски фронт со кој ќе делуваат во српската политичка сцена, обвини ВМРО-ДПМНЕ.

Оваа платформа за обединување на опозиции од две држави е стриктно направена поради лични и бизнис интереси на поранешниот кум на српскиот претседател, Зоран Башановиќ, а во истата му помага Зоран Заев.

Бранко Ружиќ и Јован Ратковиќ не случајно се одбрани за создавање на овој опозициски фронт, затоа што едниот е дел од партија која е дел од власта во Србија, но јавно ја критикува работата на владата иако беше дел од неа, за потоа да си даде оставка, додека другиот е човек кој на почетокот на овој милениум бил основач на движење со кое во Србија има соборено власт.

Сето ова кое СДС преку Димитријевиќ, го прави заради Заев и неговите блиски пријатели, ја доведуваат СДС на маргините на македонската политичка сцена.

Опозицијата предводена се уште од СДС, наместо да делува во Македонија, таа се става на услуга на други партии во други држави.