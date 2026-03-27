Министерот за здравство Азир Алиу го презентираше новиот Закон за лекови

​Министерот за здравство Азир Алиу денеска на прес-конфренција го презентираше новиот Закон за лекови, системски и суштински важен акт кој директно влијае врз квалитетот на третманот и безбедноста на пациентите во нашата држава.

Овој закон претставува значаен исчекор кон модернизација на системот за лекови во државата и негово усогласување со европските стандарди. Постојниот закон ги регулира сите аспекти поврзани со лековите — од нивното производство и испитување, до ставање во промет, контрола, цени и надзор. Но, со текот на времето и преку практичната примена, се наметна потреба од подлабоко и посеопфатно усогласување со европските законодавни системи од оваа област, изјави Алиу.

Тој кажа кои се клучни придобивки од новиот закон.

Процедурите ќе бидат побрзи за одобрување и регистрација на нови лекови. Ќе се скратува времето за нивна достапност до граѓаните, ќе се воспостави систем за следење на снабдувањето со цел навремено спречување на недостиг на лекови во државата, ќе се воведат напредни електронски системи за следливост и анализа на потрошувачката.



Во делот на клиничките испитувања, воведуваме целосна усогласеност со најновата ЕУ регулатива и принципите на добра клиничка пракса. Ова значи повисоки нивоа на заштита на правата и безбедноста на испитаниците, како и задолжително мислење од независно тело (Етичка комисија). ​Исто така, за прв пат системски го уредуваме и фармацевтскиот отпад од домаќинствата преку воспоставување на национална мрежа на пунктови за негово собирање, што е важен чекор за заштита на животната средина. Очекуваме дека со овој закон ќе обезбедиме оптимизација и поголема ефикасност во регулирањето на цените на лековите, поголема достапност на терапиите и долгорочна финансиска одржливост на здравствениот систем. Во фокусот на овој закон е пациентот. Овој процес го водевме транспарентно и инклузивно со институциите, пациентските организации и фармацевтската индустрија, изјави Алиу.

Следната недела ќе биде објавен на делот ќе биде достапност за сугестии и за забелешки на електронскиот национален регистар на прописи ЕНЕР.