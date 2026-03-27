Петок, 27 март 2026
Скопјанец со 4,01 промили алкохол удрил во паркирано возило

27.03.2026

Вчера во 18:40 часот во Скопје, полициски службеници од СВР Скопје го лишија од слобода Б.Л.(46) од Скопје. Тој, околу 15:35 часот на ул.„Бранислав Нушиќ“ во Скопје, управувајќи патничко возило „шевролет авео“ со скопски регистарски ознаки, удрил во паркирано патничко возило „хонда“ со скопски регистарски ознаки и паркирано патничко возило „опел астра“ со скопски регистарски ознаки. При преземање мерки му било извршено алкотестирање и било констатирано дека Б.Л. го управувал возилото под дејство на алкохол, односно дека има 4,01 промили алкохол во крвта, соопшти МВР.

По насоки од јавен обвинител, тој е задржан во полициска станица и возилото му е одземено. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена пријава по член 297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување со моторно возило“.

Поврзани вести

Балкан  | 26.03.2026
Во Атина уапсен сопственик на галерија под сомнение дека продавал фалсификувани уметнички дела
Хроника  | 21.03.2026
Полицајци и пожарникари го пребаруваат теренот во Зрновци каде беше пронајдено тело на жена во фаза на распаѓање
Хроника  | 17.03.2026
Единаесетгодишно девојче од Скопје прегазено во Центар, возачот избегал од местото на несреќата
