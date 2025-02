Крис Павловски за Мицкоски: Еден од најдобрите лидери во Европа

Крис Павловски, основач и сопственик на платформата „Rumble“ и еден од блиските поддржувачи на претседателот на САД Доналд Трамп и дел од тмот Трамп, вечерва се огласи за говорот на премиерот Христијан Мицкоски на CPAC, Конференцијата за конзервативна политичка акција (CPAC) во Вашингтон.

-Еден од најдобрите лидери во Европа и еден од единствените момци кои ракоплескаа на говорот ба Џеј Ди Венс минатата недела во Германија, напиша Павловски на Х.

One of the best leaders in Europe and one of the only guys clapping for @JDVance’s speech the other week in Germany.



Macedonia has a bright future. https://t.co/fOIaoRCOTL