Коњановски: Битола е едно огромно градилиште со изградба на влезот во градот, обиколница за поврзување со Грција и пречистителна станица

На денешниот настан, Саем-Отчет под мотото „4 години работа за тебе“ свое обраќање на панел-дискусијата – 4 години инвестиции во инфраструктурата, имаше градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, кој истакна дека Битола не е слепо црево како во минатото, со тоа што сега се гради забрзано, се вложува во инфраструктурата, со изградба на влезот на Битола, комплетна инфраструктура со пешачки и велосипедски патеки и нова обиколница во индустрискиот дел-улицата „Бурса“.

Битола во изминатиот четири годишен период е навистина едно огромно градилиште. Не е повеќе слепо црево како во минатото. Влезот во Битола го правиме, едно велелепно булеварско решение, првата третина е веќе при завршување првите 800 метри, булеварско решение со сите стандарди, со комплетна инфраструктура со пешачки патеки, со велосипедски патеки, градот веќе има сосема друг лик и во тој однос. Во делот на инфраструктурата имаме откочување на еден процес којшто беше заглавен и еден кредит којшто беше заборавен за обиколницата Бурса или индустриска која ќе ја поврзува Битола со грчката граница и ќе имаме еден паралелен пат“, рече Коњановски.

Градоначалникот Коњановски истакна дека со вториот повик за аплицирање Битола е лидер со 65 проекти со кои ќе се менува структурата на градот и ќе се добие нов лик.