Каја Калас утре во посета на Македонија

Во следните два дена ќе ги посетам Србија, Косово и Македонија и ќе се ангажирам со владите и граѓанското општество за нивниот пат кон ЕУ, објави утрово на Икс високата претставничка на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика Каја Калас пред почетокот на официјалниот дел од нејзината работна посета на Белград.

Во рамките на како што наведе во објавата, нејзиното „враќање на Западниот Балкан“, Калас утре ќе престојува во Скопје, каде ќе се сретне со премиерот Христијан Мицкоски, заедно со министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски ќе го отворат првиот Дијалог за безбедност и одбрана меѓу ЕУ и Македонија, а во придружба на министерот за одбрана Владо Мисајловски ќе ја посети постојаната Балканската медицинска работна група. Таа ќе има средби и со претставници на младински и студентски организации од земјава.

Ова е втора посета на Калас на регионот по нејзиното преземање на должноста, откако претходно од 7 до 9 април престојуваше во Црна Гора, Албанија и Босна и Херцеговина.

