 Skip to main content
14.07.2026
Република Најнови вести
Вторник, 14 јули 2026
Неделник

Ѓоко Велковски ја презеде функцијата министер за социјална политика, демографија и млади

Македонија

14.07.2026

Во Министерството за социјална политика, демографија и млади денеска беше извршено примопредавање на министерската функција, при што Ѓоко Велковски ја презеде должноста министер од досегашниот министер Фатмир Лимани.

Со преземањето на функцијата се обезбедува институционален континуитет во работењето на Министерството и во спроведувањето на политиките и реформските процеси во областа на социјалната политика, демографијата и младите.

Министерот Велковски, кој досега ја извршуваше функцијата заменик-министер, во изминатиот период активно учествуваше во креирањето и реализацијата на програмските активности и политиките на Министерството. Неговото досегашно искуство и непосредната вклученост во работата на институцијата претставуваат значајна основа за продолжување на започнатите процеси и за понатамошно ефикасно и одговорно функционирање на Министерството.

Министерството за социјална политика, демографија и млади и во наредниот период ќе остане посветено на унапредување на системот на социјална заштита, јакнење на поддршката за семејствата, спроведување на мерките од областа на демографскиот развој и креирање политики што ќе обезбедат подобри услови и перспективи за младите.

Работењето на Министерството ќе продолжи да се темели на принципите на законитост, професионалност, транспарентност и отчетност, со цел доследно остварување на јавниот интерес и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните.

Поврзани вести

Македонија  | 14.05.2026
Велковски во Центарот за социјална работа во Велес: Помошта да стигне до оние на кои им е најпотребна
Македонија  | 10.03.2026
МСПДМ: Итна седница на Националното координативно тело –  ќе се формира работна група за измени и дополнувања на неколку закони
Македонија  | 27.11.2025
Велковски: Пензиите ќе бидат исплатени и ќе има покачувања согласно законските прописи