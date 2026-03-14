Г.г. Стефан на литургијата во Кочани: Солзите што протекоа, течат без престан и станаа секојдневие за сите мајки и татковци

Еве, помина една година од таа трагична ноќ во која настрадаа бројни млади македонски чеда. Времето продолжи да тече, деновите станаа бестрајни месеци, а месеците исполнија веќе и цела година. Солзите што протекоа, течат без престан и станаа секојдневие за сите мајки и татковци, за многу роднини и пријатели, станаа бол за овој крај и за сиот наш народ. А солзите дури и да престанат, тагата не исчезнува, таа останува длабоко во срцата на најблиските, рече Неговото Блаженство, архиепископот Охридски и Македонски г. г. Стефан, откако денеска заврши светата архиерејска литургија и општиот парастос за упокоените во црквата „Св. великомаченик Георгиј“ во Кочани.

-И светата Црква сочуствува и ја разбира таквата тага. И овој пат се уверивме колку смртта е трагична, особено кога од овој свет ненадејнои трагично заминуваат млади луѓе. Па и пресвета Богородица како мајка ја исполнувале такви чувства и таква тага кога ги гледала настаните на Голгота, потсети во своето обраќање архиепископот Охридски и Македонски г. г. Стефан.