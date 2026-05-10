 Skip to main content
10.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 10 мај 2026
Неделник

Фудбалски тим и доктори од Тиквеш притрчаа во помош на повредени лица во сообраќајна несреќа кај Мирковци

Македонија

10.05.2026

Фудбалерите, стручниот штаб и медицинскиот тим на ФК Тиквеш покажаа хуманост откако на враќање од натпревар во Скопје застанале да помогнат на повредени лица во сообраќајна несреќа кај клучката во Мирковци, објаци ТВ Стар.

Автобусот со кој се враќале играчите по победата над Македонија ЃП запрел кога забележале несреќа на автопатот, по што дел од медицинскиот персонал и членовите на тимот веднаш притрчале да укажат прва помош на настраданите.

Според објавите, лекарите, физиотерапевтите и дел од фудбалерите реагирале брзо и помогнале во стабилизирање на повредените лица додека пристигнале надлежните служби.

Од клубот и јавноста беше порачано дека овој чин претставува пример за хуманост и солидарност, при што беше истакнато дека „човечкиот живот е највисока вредност“.

Настанот предизвика позитивни реакции во јавноста, а кавадарчани беа пофалени за брзата и несебична реакција во критичен момент.

Поврзани вести

Хроника  | 14.03.2026
Повредени двајца возачи во сообраќајка во битолско
Хроника  | 24.02.2026
Тројца малолетници со автомобил се забиле во бетонски столб, еден е потешко повреден
Хроника  | 17.02.2026
Тројца повредени во сообраќајка на автопатот Миладиновци-Штип