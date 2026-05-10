10.05.2026
Недела, 10 мај 2026
Доналд Трамп на 14 и 15 мај во Пекинг на средба со Си Џинпинг

Белата куќа денеска објави детали за претстојната посета на американскиот претседател Доналд Трамп на Кина каде што треба да има средба со кинескиот претседател Си Џинпинг.

Трамп пристигнува во Пекинг во среда навечер. Официјалниот пречек ќе биде во четврток, а вечерта истиот ден ќе се одржи државен прием во чест на американскиот гостин. Во петок пред заминувањето на Трамп ќе има официјален ручек.

Ќе се разговара за формирање заеднички трговски и инвестициски совет, за воздухопловниот сектор, земјоделството и енергетиката.

Трамп и Џинпинг, според висок американски функционер, веројатно ќе разговараат и за поддршката на Кина на Иран и Русија.

Истиот извор вели дека Вашингтон е загрижен и за безбедноста на вештачката интелигенција и дека лидерите на САД и Кина може да разговараат и на оваа тема, како и за продложување на Договорот за ретки минерали меѓу двете земји

Белата куќа најави дека Трамп планира да го покани Си Џинпинг на возвратна посета на САД подоцна оваа година.

