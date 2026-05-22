Четири жртви во тешка сообраќајка ноќва на обиколницата во Скопје

Цели шест часа скопската обиколница беше затворена за сообраќај поради тешката сообраќајна несреќа во која, според информациите на „Alsat“, четири лица го загубиле животот по директен судир меѓу автомобил „бмв“ и камион со косовски регистерски таблици. Според телевизијата, возачот на камионот, кој преживеал, најверојатно поради замор преминал во спротивната лента и се судрил со автомобилот, кој веднаш се запалил.

Се очекуваат повеќе детали од МВР.

ЈП Македонија пат синоќа соопшти дека од 23:30 часот се врши пренасочување на сообраќајот на патниот правец Велес –Тетово од клучка Мирковци до клучка Приштина заради случена сообраќајна незгода.

Сообраќајот е нормализиран од 05:30 изутрината.