Петок, 22 мај 2026
Четири жртви во тешка сообраќајка ноќва на обиколницата во Скопје

Цели шест часа скопската обиколница беше затворена за сообраќај поради тешката сообраќајна несреќа во која, според информациите на „Alsat“, четири лица го загубиле животот по директен судир меѓу автомобил „бмв“ и камион со косовски регистерски таблици. Според телевизијата, возачот на камионот, кој преживеал, најверојатно поради замор преминал во спротивната лента и се судрил со автомобилот, кој веднаш се запалил.

Се очекуваат повеќе детали од МВР.

ЈП Македонија пат синоќа соопшти дека од 23:30 часот се врши пренасочување на сообраќајот на патниот правец Велес –Тетово од клучка Мирковци до клучка Приштина заради случена сообраќајна незгода.

Сообраќајот е нормализиран од 05:30 изутрината.