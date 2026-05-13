ЕСМ ќе се жали на одлуката на обвинителството за мазутот за ТЕЦ Неготино

АД ЕСМ сè уште не го доби решението од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК) во врска со осомничените за тежок криминал – набавка на мазут за ТЕЦ Неготино. Сепак, следејќи ги информациите објавени во медиумите, правниот тим на ЕСМ веќе ги презема сите подготвителни активности, да поднесе соодветна жалба, веднаш по официјалното примање на решението, велат од компанијата.

Оваа реакција следува беше запрена постапката за Ратко Капушевски и Асмир Јаховски за набавката на мазут.