Елмази: Абази да отвори предмет за јавните набавки на заштитни огради на патиштата

Поминаа три дена откако во јавноста излегоа сериозни информации поврзани со работењето на поранешниот директор на Јавното претпријатие за државни патишта, Ејуп Рустеми. Во напис објавен во печатен медиум беа изнесени скандалозни информации дека Рустеми вршел притисок врз една од најголемите европски компании за производство на заштитни огради да не учествува на тендери во Република Македонија, изјави на прес-конференција Мухамед Елмази од Вреди.

Една европска компанија била тргната настрана, а патот бил отворен за компанија од Србија. Тука не зборуваме за обичен тендер. Тука зборуваме за елиминирање конкуренција, за фаворизирање фирма и за милионски суми од јавни пари“, вели Елмази .

Тој додава дека е уште посериозно што станува збор за заштитни огради, затоа што, как што истакнува, тоа не се украси покрај патиштата, тоа е опрема директно поврзана со безбедноста во сообраќајот и со човечките животи.

Ако безбедноста на граѓаните била ставена на пазар за тендерот да заврши кај српска компанија, тогаш дали треба да чекаме нови трагедии како Ласкарци за институциите конечно да се разбудат? Ако Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција молчи пред овие сериозни информации, тогаш прашањето што само по себе се наметнува е едноставно: дали Ислам Абази знае дека Обвинителството треба да постапува и по „допрен глас“, или чека да слушне што ќе му каже Али Ахмети?“, вели Елмази

Тој порачува дека затоа бараат од Ислам Абази веднаш да отвори предмет и да ги провери сите информации поврзани со јавните набавки, заштитните огради и милионските суми што се споменуваат во јавноста.