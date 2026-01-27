Честистка на Гаши до српската заедница по повод Денот на Свети Сава

Фото: МИА архива

Претседателот на Собранието на Република Македонија Африм Гаши упати честитка до српската заедница во земјава по повод Денот на Свети Сава.

Во честитката стои дека во името на законодавниот дом и во духот на почитувањето, тој упатува честитка до спрската заедница нагласувајќи дека овој ден треба да биде потсетник за меѓусебното почитување, дијалогот и соживотот во нашето мултиетничко општество.