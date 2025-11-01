АВМУ бара од медиумите да го почитуваат изборниот молк

МИА

Од полноќ почна изборниот молк, кој ќе трае до 19:00 часот на 2 ноември 2025 година, информира Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ).

Според Агенцијата за време на молкот медиумите можат да продолжат да известуваат за изборите и за текот на гласањето, но не смеат да емитуваат какви било облици на изборно медиумско претставување.

При известувањето во деновите на изборниот молк ќе се смета дека медиумите го прекршиле изборниот молк доколку емитуваат, односно објават какви било информации, фотографии, аудио и аудиовизуелни материјали поврзани со или во кои учествуваат учесници во изборите, какви било облици на медиумско известување кои се отворено или прикриено во функција на нечија кампања и можат да влијаат врз одлуката на избирачите, податоци со кои се открива идентитетот на политички субјекти и/или поединци вклучени во инциденти или неправилности на денот на гласањето; како и изјави од кандидати во изборниот процес, од претставници на политички партии и од носители на функции во органите на власта“, се наведува во соопштението од АВМУ.

Агенцијата очекува сите медиуми да ја прилагодат својата програма за изборниот молк.