 Skip to main content
08.11.2025
Република Најнови вести
Сабота, 8 ноември 2025
Неделник

Андоновска: СДС да се дистанцира од Филипче и Заев, на Македонија ѝ треба силна опозиција

Македонија

08.11.2025

Нереформираната СДС предводена од Филипче во сенката на Заев, доживеа историски дебакл на овие избори. Владеењeто на Филипче и Заев со СДС, ја доведе партијата до колапс, а за тоа сведочи и исходот од овие локални избори на кои СДС освои само 6 општини, 126.000 гласови и околу 230 советници. Истовремено ги изгуби и своите некогашни бастиони, вели Викторија Андоновска од ВМРО-ДПМНЕ.

-Се дури СДС е управувана од дуото Филипче-Заев, партијата е далеку од било каква можност за прогрес, консолидација и реформација. За СДС, неопходен е прекинот на папочната врвца со Филипче и Заев, ако сака политички да преживее. Доколку СДС сака да го продолжи својот политички опстанок, Филипче треба да си поднесе оставка. Македонија има потреба од силна опозиција, надвор од периметарот на Филипче и Заев, вели таа.

Поврзани вести

Македонија  | 31.10.2025
Филипче им порача на членовите на СДСМ да гласаат по сопствено убедување
Македонија  | 26.10.2025
Филипче најави кадровски промени во раководството на СДСМ по завршувањето на локалните избори
Македонија  | 16.10.2025
СДСМ нема скриени намери во кампањата, вели Филипче
﻿