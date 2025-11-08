Андоновска: СДС да се дистанцира од Филипче и Заев, на Македонија ѝ треба силна опозиција

Нереформираната СДС предводена од Филипче во сенката на Заев, доживеа историски дебакл на овие избори. Владеењeто на Филипче и Заев со СДС, ја доведе партијата до колапс, а за тоа сведочи и исходот од овие локални избори на кои СДС освои само 6 општини, 126.000 гласови и околу 230 советници. Истовремено ги изгуби и своите некогашни бастиони, вели Викторија Андоновска од ВМРО-ДПМНЕ.

-Се дури СДС е управувана од дуото Филипче-Заев, партијата е далеку од било каква можност за прогрес, консолидација и реформација. За СДС, неопходен е прекинот на папочната врвца со Филипче и Заев, ако сака политички да преживее. Доколку СДС сака да го продолжи својот политички опстанок, Филипче треба да си поднесе оставка. Македонија има потреба од силна опозиција, надвор од периметарот на Филипче и Заев, вели таа.