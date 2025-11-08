Деца од Струмица малтретирале врсник и малтретирањето го објавиле на „Тик-Ток“

Четворица малолетници од Струмица малтретирале врсник, насилството го снимале и го објавиле на социјалната мрежа „Тик-Ток“.

Таткото на малтретираното дете пред два дена пријавил во полиција и според неговото кажување матретирањето се случило пред околу една недела.

-По пријавување на настанот, од страна на полициски службеници од СВР Струмица се преземени мерки за негово расчистување и во ПС Струмица се повикани инволвираните малолетници, со кои се извршени службени разговори во присуство на нивните родители. Запознаен е јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица и Центарот за социјални работи Струмица. По документирање на случајот, ќе биде поднесен соодветен поднесок по Закон за правда за децата – соопшти МВР.