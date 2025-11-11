 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Алиу: Денеска ќе потпишам да се формира стручната комисија за случајот со почината пациентка

Македонија

11.11.2025

Министерот за здравство Азир Алиу во врска со случајот со 37-годишна пациентка со Кронова болест, која, како што објавија медиуми, починала пред осум дена откако била испуштена од болница по две направени операции на Клиниката за дигестивна хирургија, изјави дека денеска ќе потпише да се формира стручната комисија која треба да утврди од клиничка гледна точка што се случило со пациентот.

– Државниот здравствен и сантарен инспекторат е веќе на терен, истакна Алиу одговарајќи на новинарско прашање на прес-конференцијата по повод најавата на симпозиумот во рамки на кампањата „Ти си редок херој” посветена на унапредување на знаењето и практиката во раното препознавање и дијагностицирање на ретките болести.

