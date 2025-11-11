 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Јамал ќе одмори од репрезентацијата

Фудбал

11.11.2025

 Шпанскиот напаѓач Ламин Јамал поради повреда ќе ги пропушти натпреварите против Грузија и Турција во квалификациите за Светското првенство во 2026 година.

– Медицинскиот персонал на шпанската репрезентација изразува изненадување и загриженост што на 10 ноември, денот на официјалниот почеток на тренинг кампот со репрезентацијата, фудбалерот Ламин Јамал беше подложен на инвазивна радиофреквентна процедура за лекување на непријатност во препоните. Оваа процедура беше извршена без претходно известување до медицинскиот персонал на репрезентацијата. Деталите станаа познати само од извештајот добиен вчера вечерта кој содржеше медицинска препорака за одмор од 7-10 дена, се вели во соопштението на веб-страницата на Шпанската фудбалска федерација.

Во октомври, каталонскиот весник „Спорт“ објави дека 18-годишниот фудбалер страда од пубалгија, но Јамал подоцна ги отфрли гласините за неговата повреда како лаги.

На 15 ноември, шпанската репрезентација ќе игра против Грузија, а на 18 ноември ќе играат против Турција во квалификациите за Светското првенство во 2026 година.

