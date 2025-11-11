САД и Британија со санкции против „Лукоил“ и „Роснефт“ – Бугарија има гориво за само уште еден месец

Freepik

Санкциите што САД и Велика Британија ги воведоа минатиот месец против руските нафтени гиганти „Лукоил“ и „Роснефт“ поради руската агресија врз Украина, предизвикаа сериозна загриженост во регионот, особено во Бугарија. Американските мерки, кои стапуваат на сила на 21 ноември, отворија прашања за сигурноста на снабдувањето со гориво во пресрет на зимскиот период.

„Лукоил“ управува со стратешката рафинерија во Бургас – една од најголемите во регионот и клучен дел од европските операции на компанијата – како и со стотици бензински пумпи низ Бугарија. Според податоците што ги објави бугарската новинска агенција БТА, државата моментално располага со околу 35 дена залихи бензин и повеќе од 50 дена дизел.

Енергетските експерти предупредуваат дека Бугарија има дополнителни количини сурова нафта и рафинирани деривати складирани во други земји од Европската унија, но дека тие мора навремено да бидат увезени пред цевководната инфраструктура што ја користи „Лукоил“ да западне под санкциски режим.

„Околу половина од готовите горива се складирани во други земји од ЕУ, исто како дел од суровата нафта. Тоа значи дека владата мора што побрзо да ги активира договорите за нивно повлекување“, изјави Мартин Владимиров, директор на Програмата за енергија и клима при Центарот за проучување на демократијата во Софија.

По објавувањето на санкциите, бугарските власти презедоа низа чекори за стабилизирање на пазарот. Земјата привремено го забрани извозот на одредени горива – претежно дизел и авионско гориво – кон земјите-членки на ЕУ, со цел да се зачуваат домашните резерви. Дополнително, минатата недела парламентот во Софија одобри можност државата да ја преземе рафинеријата во Бургас и да ја продаде на нов сопственик, доколку тоа биде неопходно за заштита од американските санкции.

Бугарија, која се подготвува да го воведе еврото на 1 јануари 2026 година, се наоѓа во чувствителен момент во кој безбедноста на енергетските ресурси стана врвен приоритет за владата во пресрет на зимата.