 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Тетовец силувал малолетно девојче

Хроника

11.11.2025

Freepik

Секторот за внатрешни работи – Охрид соопшти дека се преземаат интензивни мерки по пријава за силување на малолетно девојче во Дебарско.

Според информациите, вчера околу 15 часот во Одделението за внатрешни работи во Дебар бил поднесен пријава од 41-годишен жител на Дебарско, кој пријавил дека неговата малолетна ќерка била силувана од маж од Тетовско.

„Се преземаат сите потребни активности за целосно расчистување на случајот“, изјави портпаролот на СВР Охрид, Стефан Димоски.

Полицијата не открива дополнителни детали поради заштита на малолетната жртва и истрагата е во тек.

Поврзани вести

Хроника  | 03.10.2025
Малолетник силувал девојче
Хроника  | 19.08.2025
Притворен косовец осомничен за силување на 14-годишно девојче од Македонија
Свет  | 25.07.2025
Ужас на Родос: Девојка со години била жртва на својот татко, ДНК тестот на нејзината ќерка ги потврдил сомнежите
﻿