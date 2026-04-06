Албански и американски знамиња на протестот на кој се бара правосуден испит на албански јазик

На протестот во центарот на Скопје, на кој се бараше правосудниот испит да се полага и на албански јазик, беа истакнати албански и американски знамиња, додека македонско знаме немаше. Присутните извикуваа пораки насочени кон политичките партии и институциите, а меѓу транспарентите се појавија и пораки дека Охридскиот договор не треба повторно да се отвора, како и дека Законот за јазиците е јасен. Дел од демонстрантите побараа од институциите да не се менуваат постојните решенија, проследено со скандирања за одговорност и оставки.

Протестот помина со засилено полициско присуство, а сообраќајот во централното градско подрачје беше привремено пренасочен. Претходно, премиерот Христијан Мицкоски ги повика студентите и учесниците да не дозволат да бидат, како што рече, алатка на политички партии, посочувајќи дека Владата формирала група уставни експерти кои работат на изнаоѓање решение.

Лидерот на Демократска партија на Албанците, Мендух Тачи, реагираше дека протестот претставува политичка манипулација, оценувајќи дека иако барањата можеби имаат основа, начинот на организирање, според него, служи за легитимирање на политички неуспеси. Тој изрази став дека е неприфатливо во 21 век повторно да се отвора прашањето за полагање правосуден испит на албански јазик и додаде дека неговата партија не ги поддржува ваквите пристапи.

Од друга страна, портпаролката на Демократска унија за интеграција, Арта Биљали Зендели, изјави дека гаранциите за правата се слушаат само во изборни кампањи, нагласувајќи дека студентите продолжуваат да бараат достоинство и еднаквост.

Еден од лидерите на коалицијата Вреди, Изет Меџити, оцени дека политиката за употреба на јазиците е регулирана со, како што рече, половични законски решенија, додавајќи дека протестот претставува повик за поширока општествена дебата и подобри институционални политики, наместо политизација на темата.