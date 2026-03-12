 Skip to main content
12.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 12 март 2026
Неделник

Во Прилеп отворена ретроспективната изложба на слики од Ита ТС Арт

Култура

12.03.2026

Центар за култура „Марко Цепенков“ Прилеп

Ретроспективна изложба на слики од Ита ТС Арт синоќа беше отворена во Ликовната галерија на ЦК „Марко Цепенков“. Уметницата се претставува со дела работени во различни периоди со кои одбележува 35 години творештво.

фото: Центар за култура „Марко Цепенков“ Прилеп

На публиката во мојот роден град и го пренесов творештвото од различни периоди. Делата се работени во акрил на платно и на картон, а мотивите се најралични. Многу сум среќна што одбележувам јубилеј во овие моменти, тука додека престојувам – вели уметницата.
Ита ТС Арт живее и твори во САД. Досега има реализирано изложби во Македонија, во САД и низ Европа.

