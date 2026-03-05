 Skip to main content
05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
Неделник

Со претставата „Кец на десетка“ во НУЦК „Кочо Рацин“ – Кичево денеска почнува манифестацијата „Кичево – Град на културата 2026“

Култура

05.03.2026

Со урнебесна комедија и многу позитивна енергија, утре (четврток) на 5 март свечено ќе биде отворена манифестацијата „Кичево – Град на културата 2026“. Настанот започнува во 20:00 часот во НУЦК „Кочо Рацин“ – Кичево, а публиката ќе има можност да ужива во 75 минути чиста комедија.

Претставата „Кец на десетка“, во продукција на „Македонски народен театар“, носи динамична и блиска приказна што гарантира смеа од почеток до крај.

Со оваа претстава официјално започнува културната година во рамки на „Кичево – Град на културата 2026“, проект кој е финансиран од Министерство за култура и туризам на Република Македонија и Општина Кичево.

Организаторите најавуваат богата програма исполнета со културни содржини, а отворањето е резервирано за смеа и добро расположение.

Кец на десетка“ раскажува приказна за: Едно семејство, Иден зет, Тајни, недоразбирања и ситуации што излегуваат од контрола, спонтана, динамична и исклучително духовита, оваа комедија носи препознатливи ситуации од секојдневието, преточени во сцени што ќе ве насмеат до солзи.

Картите ќе бидат пуштени во продажба два часа пред почетокот на претставата на шалтерот од НУЦК „Кочо Рацин“ – Кичево.

Поврзани вести

Култура  | 27.02.2026
Љутков: НУ Музеј „Западна Македонија во НОВ“ – Кичево преку своите историски, археолошки и етнолошки збирки го чува и презентира богатото минато на Кичево и кичевскиот регион
Култура  | 25.02.2026
Љутков: Нека 2026 година биде доказ дека Кичево знае, умее и може да биде пример како се негува и развива културниот дух
Култура  | 25.02.2026
Кичево е Град на културата за 2026 година
﻿