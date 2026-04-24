Прослава на роденденот на Горан Стефановски кај спомен-клупата во Дебар маало

Општина Центар на 27 април од 17 часот кај спомен-клупата на Горан Стефановски организира прослава на роденденот на еден од најзначајните македонски драмски автори. Настанот го домаќинува неговиот син Игор Стефановски, а програмата вклучува настап на хорот „Мирче Ацев”, џез формацијата „Трицкл”, актерски монолози од делата на Стефановски, изложба со портрети од Ненад Рафајловски и DJ сет на Шурбе.

Општина Центар ја продолжува традицијата на годишна прослава по повод роденденот на Горан Стефановски, следствено со својата програма за култура. Настанот е замислен како отворена средба на пријатели, уметници и граѓани на местото што симболично го чува неговото сеќавање.

Домаќин на настанот ќе биде Игор Стефановски, кој ќе пречека блиски пријатели и соработници на Горан. Преку сеќавања на родендените што ги славеле заедно, разговорот ќе го допре животот, хуморот и идеите на драмскиот писател.

Хорот „Мирче Ацев” ќе изведе неколку од омилените песни на Горан Стефановски, по што настапува младата џез формација „Трицкл”. Програмата предвидува и актерски монолози од делата на Стефановски.

Уметникот Ненад Рафајловски поставува ликовна изложба со портрети на Горан Стефановски. Музичката атмосфера на крајот од настанот ќе ја заокружи Шурбе со свој DJ сет.