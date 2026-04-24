Концерт на „Мевлем“ во фоајето на „Марко Цепенков“

На 27 април, понеделник. од 19.30 часот во фоајето на Центарот за култура „Mарко Цепенков“ во Прилеп ќе се одржи концертот „Мевлем“. Влезот е слободен. Концертот е со поддршка на Министерството за култура и туризам.


Проектот „Мевлем“ e уникатен спој на авторска музика и поезија од композиторот и поет Марко Виденовиќ, кој наиде на извонреден прием и сериозен одек меѓу публиката и културната јавност, како во земјава така и надвор од неа. Со секој од досега реализираните концерти, „Мевлем“ не само што ја потврдува својата уметничка автентичност, туку и се етаблира како проект со исклучителен емотивен и социјален капацитет. Неговата досегашна реализација покажа дека публиката, без оглед на културниот контекст, препознава искреност, длабочина и убавина.

Музичкиот состав кој учествува во „Мевлем“ е составен од музичарите: Памела Велкова – виолина, Верица Ајтовска – виола, Енис Аљи – виолончело, и самиот автор Марко Виденовиќ – пијано и глас. Во програмата, се вбројуваат композиции кои се специјално создадени за проектот „Мевлем“ кои претставуваат иновативен пристап кон камерната музика и современата поезија. Меѓу композициите се: „Прегратки“, „Чекорејќи низ небото“, „Рингишпил“, „Лечебна“, „Понекогаш на тебе помислувам“, „Коприва“, „Што се случи со љубовта“, „Вечност“, „Бескрајна песна“, „Мевлем“, „Мигови“, „Вечно дете“, „Копнеж“ и „Убав човек“, како и композициите „Матанго“, „Ја излези“ и „Old bazaar“ кои се наменети за триото виолина, виола и виолончело.

Преку искрена емоција, суптилен аранжман и внимателно избрани зборови, проектот отворa простор за внатрешно доживување и лично препознавање кај секој присутен.

Проектот „Мевлем“ ја потврдува својата вредност и значење на повисоко институционално ниво.
„Мевлем“ е повеќе од концерт – тој е уметничка исповед, место каде поетскиот збор не се чита туку се чувствува, каде што музиката не се слуша туку се доживува. Создаден од композиторот и поет Марко Виденовиќ, овој проект е интимен дијалог помеѓу музиката и зборот, меѓу солистите и тишината, меѓу публиката и нејзините најдлабоки емоции. Композициите, инспирирани од лична и колективна болка, љубов, надеж и тишина, се изведуваат од музичари кои со секој тон ја раскажуваат таа внатрешна вистина. Влијанието што овој проект го има врз публиката е од оние ретки, длабоки уметнички впечатоци што долго остануваат со човекот.

„Мевлем“ во својата суштина има потреба – да се понуди лековитост преку уметноста, да се овозможи допир со нешто исконско, нешто што ги надминува жанровите и формите. Целта никогаш не беше само да се приреди концерт, туку да се отвори простор за уметнички дијалог, за разбирање и заедништво. Резултатите од тоа не се само мерливи преку број на публика, аплаузи или медиумски интерес – туку преку тишината меѓу две композиции, преку солзите по последниот акорд, преку луѓето што приоѓаат по концертот не за да честитаат, туку за да споделат своја приказна. А токму тоа, всушност, е и крајната цел.

