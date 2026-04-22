22.04.2026
Промоција на проектот „Драмскиот превод во креативните индустрии“ денеска во Дом на културата „Кочо Рацин“-Скопје

СРЕДА 22 АПРИЛ СО ПОЧЕТОК ВО 19Ч, ГОЛЕМА САЛА – ЈИ ДОМ НА КУЛТУРА КОЧО  РАЦИН-СКОПЈЕ, ПРОМОЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ДРАМСКИОТ ПРЕВОД ВО КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ:

 -ОД ИЗВОРЕН ДРАМСКИ ТЕКСТ, ДО ПРЕВЕДЕН ДРАМСКИ ТЕКСТ, ОД КНИЖЕВЕН ПРЕВОД НА  ТЕАТАРСКА СЦЕНА (предизвици,  креативност, стилови, пристап, јазик, витален превод …) –

-МОДЕРИРАНА ДИСКУСИЈА СО ПРЕВЕДУВАЧИТЕ И УРЕДНИЦИТЕ –

-СЕСИЈА НА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ СО ПУБЛИКАТА-

ТИМ

Модератор – Драгана Евтимова  (поетеса/преведувач)

Учесници /преведувачи –  Здравко Стојмиров (актер/преведувач),  Иванка Апостолова Баскар (преведувач/уредник)

Видео – Михаило Апостолов

Фотографии – Весна А. Бришкоска

Координатор и издавач – Македонски центар ИТИ/ПРОДУКЦИЈА

