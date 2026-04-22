Промоција на проектот „Драмскиот превод во креативните индустрии“ денеска во Дом на културата „Кочо Рацин“-Скопје

СРЕДА 22 АПРИЛ СО ПОЧЕТОК ВО 19Ч, ГОЛЕМА САЛА – ЈИ ДОМ НА КУЛТУРА КОЧО РАЦИН-СКОПЈЕ, ПРОМОЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ДРАМСКИОТ ПРЕВОД ВО КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ:
-ОД ИЗВОРЕН ДРАМСКИ ТЕКСТ, ДО ПРЕВЕДЕН ДРАМСКИ ТЕКСТ, ОД КНИЖЕВЕН ПРЕВОД НА ТЕАТАРСКА СЦЕНА (предизвици, креативност, стилови, пристап, јазик, витален превод …) –
-МОДЕРИРАНА ДИСКУСИЈА СО ПРЕВЕДУВАЧИТЕ И УРЕДНИЦИТЕ –
-СЕСИЈА НА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ СО ПУБЛИКАТА-
ТИМ
Модератор – Драгана Евтимова (поетеса/преведувач)
Учесници /преведувачи – Здравко Стојмиров (актер/преведувач), Иванка Апостолова Баскар (преведувач/уредник)
Видео – Михаило Апостолов
Фотографии – Весна А. Бришкоска
Координатор и издавач – Македонски центар ИТИ/ПРОДУКЦИЈА