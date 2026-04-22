„Vode nas svjetla“ е најновиот видео запис соработка помеѓу КОД 369 и Паркети. Песната е наменета за целиот регион и објавена со пооддршка на Кроација Рекордс и емитувана на нивните медиуми со премиера на ЦМЦ телевизија. Се работи за песна во инди-поп стил и раскажува приказна за претстојниот летен период во кој ќе се случуваат многу авантури, симпатии и случајни средби кои имаат потенцијал да се претворат во долготрајни другарства и љубови.

Музиката е на Сашо Паркет, текстот е на Ирена Димовска, а аранжманот е на Даниел Митревски и Сашо Паркет. Музиката е снимена во студиото Ателје на Даниел Митревски, видеото е на Дејан Трајчевски – Ендорс Продукција, светло мајстор Никола Георгиевски, шминка Ксенија, а локацијата е Центар за култура – Битола.

Изведувачите истакнуваат голема благодарност до директорот на Центарот за култура, Сашо Илковски, како и до Амир Бахтијаревиќ и Мирна Шкргатиќ.