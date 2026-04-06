Пејковски: Средбата со секретарот на Општина Битола, Борче Димитровски е признание за поддршкаѕа и визијата

Директорот на Македонскиот културно-информативен центар во Софија и дипломатски советник, проф. д-р Зоран Пејковски, деновиве оствари работна средба со секретарот на Општина Битола, Борче Димитровски, на која беа разгледани повеќе значајни прашања поврзани со развојот и унапредувањето на културата, како и можностите за продлабочување на меѓуинституционалната и меѓународната соработка.

Во духот на отворен и конструктивен дијалог, соговорниците разменија мислења и искуства за тековните културни политики, предизвиците со кои се соочуваат институциите, како и за потенцијалите што ги нуди современиот културен простор. Посебно внимание беше посветено на улогата на културата како двигател на општествениот развој, но и како важен фактор во градењето на културен идентитет, меѓусебно разбирање и меѓународна соработка.

Проф. д-р Пејковски ја истакна мисијата на Македонскиот културно-информативен центар во Софија во насока на афирмација на македонската култура во странство, при што нагласи дека културната дипломатија претставува силен инструмент за поврзување на народите и за создавање трајни партнерства. Во таа насока беше потенцирана потребата од интензивирање на заедничките активности, размена на културни содржини и поддршка на уметници и културни работници.

Од своја страна, секретарот на Општина Битола, Борче Димитровски, ја нагласи заложбата на локалната самоуправа за континуирана поддршка на културните иницијативи и проекти, како и за создавање услови за динамичен и одржлив културен развој. Неговиот современ и визионерски пристап во управувањето беше оценет како значаен придонес кон развојот на културниот живот во Битола и пошироко.

Во рамки на средбата, на секретарот Борче Димитровски му беше врачена плакета од страна на проф. д-р Зоран Пејковски, како знак на признание за неговата исклучителна посветеност и континуирана поддршка на македонската култура, за неговиот придонес во афирмацијата на културните вредности и за неговата активна улога во унапредувањето на културната дипломатија. Плакетата претставува симболична благодарност за неговата визија, професионалност и несебичен ангажман во градењето на културни мостови и зацврстувањето на хуманистичките вредности.

Соговорниците изразија заедничка подготвеност за понатамошно продлабочување на соработката преку реализација на конкретни проекти и иницијативи, кои ќе придонесат за поголема видливост и афирмација на македонската култура на меѓународната сцена.

Средбата заврши со уверување дека преку вакви партнерства и лични заложби се создава цврста основа за развој на современа, динамична и меѓународно препознатлива културна сцена, која достојно ги афирмира македонските културни вредности и традиции.