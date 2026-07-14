Пејковски и Честоева преку нови проекти ќе придонесат македонското културно наследство да биде дел од заедничкото европско и светско културно богатство

Македонскиот културно-информативен центар во Софија продолжува да ја гради својата мисија како еден од најзначајните носители на македонската културна дипломатија, институција која со посветеност, визија и професионален пристап повеќе од две децении ја претставува македонската култура, историја, духовност и национална самобитност пред европската и светската јавност.

Низ годините, а посебно со назначувањето на проф. д-р Зоран Пејковски за директор на Македонскиот КИЦ во Софија се разви во препознатлив културен центар кој создава простор за дијалог, соработка и размена на идеи меѓу уметници, научници, културни работници, институции и пошироката јавност. Со својата богата програмска активност, Македонскиот кутурно-информативен центар во Софија, реализира бројни изложби, книжевни промоции, научни трибини, конференции, културни манифестации и проекти посветени на афирмацијата на македонското творештво и наследство.

Во новиот период на своето дејствување, Македонскиот културно-информативен центар во Софија предводен од директорот проф. д-р Зоран Пејковски, кој воедно ја извршува и функцијата дипломатски советник, отвора нови хоризонти во развојот на културната дипломатија и меѓународната промоција на македонските културни вредности.

Проф. д-р Зоран Пејковски, со своето долгогодишно научно, академско и културно искуство, ја насочува работата на Македонскиот КИЦ во Софија кон создавање современ модел на институција која не само што ја презентира културата, туку активно учествува во нејзиното вреднување, заштита и меѓународна афирмација. Неговата визија се темели врз уверувањето дека културата претставува најсилен дипломатски мост меѓу народите и најзначаен простор за градење трајни односи на почитување и соработка.

Во остварувањето на оваа значајна мисија, особено место зазема воспоставената соработка со Управата за заштита на културното наследство од Скопје, институција која има клучна улога во системската грижа, истражувањето, зачувувањето и промоцијата на македонското културно наследство.

Под раководство на директорката Весела Честоева, Управата за заштита на културното наследство посветено работи на унапредување на механизмите за заштита и афирмација на богатото културно наследство на Македонија, создавајќи услови за негово современо вреднување и претставување пред домашната и меѓународната јавност.

Токму партнерството меѓу Македонскиот културно-информативен центар во Софија и Управата за заштита на културното наследство претставува значаен чекор кон обединување на институционалните капацитети, знаењето и професионалното искуство во насока на создавање нови проекти посветени на македонското културно-историско наследство.

Оваа соработка има посебно значење бидејќи ја поврзува дипломатската и културната презентација со стручната заштита и научната валоризација на наследството. Преку заеднички иницијативи, изложби, публикации, научни собири и меѓународни проекти, двете институции создаваат можности македонските културни вредности уште посилно да бидат претставени во европскиот и светскиот културен простор.

Македонија има исклучително значајно место во историјата на европската духовна цивилизација. Точно од Македонија и од македонските простори, потекнуваат големите просветителски дела на светите браќа Кирил и Методиј, а нивната мисија продолжува преку светите Климент и Наум Охридски, чие наследство претставува темел на словенската писменост, духовност и културен развој. Ова наследство не е само дел од националната меморија, туку и значаен придонес кон европската цивилизациска традиција.

Токму затоа, една од основните определби на Македонскиот КИЦ во Софија е преку современи форми на културна дипломатија да придонесе кон подобро разбирање, вреднување и меѓународно препознавање на македонското културно наследство.

Директорот проф. д-р Зоран Пејковски, заедно со Управата за заштита на културното наследство и директорката Весела Честоева, ја споделуваат заедничката определба дека грижата за културното наследство не претставува само обврска кон минатото, туку и одговорност кон идните генерации. Зачувувањето, истражувањето и промовирањето на културните вредности е процес што бара посветеност, стручност и широка институционална соработка.

Со оваа нова фаза на партнерство, Македонскиот културно-информативен центар во Софија продолжува да се позиционира како важен центар на македонската културна дипломатија, додека Управата за заштита на културното наследство ја потврдува својата улога како значаен столб во зачувувањето и афирмацијата на националното културно богатство.

Заедничката визија на проф. д-р Зоран Пејковски и директорката Весела Честоева е преку нови проекти, професионална соработка и меѓународна презентација да се создадат трајни вредности кои ќе придонесат македонското културно наследство да биде уште подобро препознаено и почитувано како дел од заедничкото европско и светско културно богатство.

Со својата посветеност, институционална зрелост и јасна визија, Македонскиот културно-информативен центар во Софија и Управата за заштита на културното наследство од Скопје отвораат ново поглавје во афирмацијата на македонската култура, градејќи мостови на соработка, пријателство и културно разбирање.