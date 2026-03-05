Одбележани 62 години од смртта на првиот филмски снимател на Балканот, Милтон Манаки

Денес го одбележуваме денот кога се упокои нашиот патрон, легендата на Битола, Милтон Манаки. Комуната на Власите и Кино клубот „Милтон Манаки“, секоја година традиционално го организира ова чествување со полагање на цвеќе, со што му ја оддаваме почитта нивна, односно преку местото каде што почива Милтон, рече Стефан Хаџиандоновски, претседател на клубот “Студио Милтон Манаки“.

Во негова чест, на Влашките гробишта во Битола, свежо цвеќе положија, во име на Општина Битола градоначалникот Тони Коњановски и други делегации, вљубеници во филмската уметност и нивното кинематограферско дело.

Чест и задоволство е во име на градот, во име на граѓаните на Битола да се положи свежо цвеќе на великанот на кинематографијата, не само балканската, туку и светската. Тоа и времето и историјата го покажа. Голема благодарност би истакнал до Комуната на власите за она што секоја години го чуваат и негуваат ликот и делото на големите Манаки. Приказната на браќата Манаки е една од позитивните историски приказни, значајни, не само како што кажав за Балканот, меѓутоа и пошироко и кога ќе ја спомнете Битола несомнено, не можете да го издвоите Манаки од тој историски контекст, рече градоначалникот на Битола, Тони Коњановски.

Беше спомената и иницијативата посмртните останки на неговиот брат Јанаки да бидат донесени во Влашките гробишта во Битола до гробот на неговиот брат Милтон.