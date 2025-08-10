 Skip to main content
10.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 10 август 2025
Неделник

Националниот џез оркестар со нигерискиот уметник Шеон Кути вечерва на „Охридско лето“

Култура

10.08.2025

 Особено музичко доживување нуди програмата на „Охридско лето“ за вечерва, со концертот на Националниот џез оркестар и солистото на саксофон, вокалот Шеон Кути од Нигерија, под диригентска управа на маестро Џијан Емин. 

Националниот џез оркестар е резултат на напорите на врвните џез-музичари од земјава со интернационална кариера, студенти и професори од џез-академиите во Скопје и Штип, како и на бројните љубители и поддржувачи на џез-музиката во Македонија.

Како национална установа постои од 2024 година, а почетоците и првите биг-бенд концерти датираат од 2016 година, во рамките на Здружението на џез-музичари и слободни уметници.

Мисијата на оркестарот е да ја обедини и збогати македонската џез-сцена преку афирмација и популаризација на џез-музиката, како во земјава, така и на меѓународно ниво. Целта на оркестарот е да ја подобри музичката продукција, да едуцира млади таленти и нова публика, и да организира настани кои ќе помогнат во негувањето на џез-културата и културата, воопшто.

Шеон Кути е нигериски музичар, пејач и текстописец, познат по своите атрактивни изведби и социјално свесна музика. Најмладиот син на пионерот на афробитот, Фела Кути, поголемиот дел од својот живот го помина зачувувајќи го и продолжувајќи го политичкото и музичкото наследство на неговиот татко како водач на бендот „Еџипт 80“ (Egypt 80).

Неговата дискографија со бендот вклучува 5 албуми од кои последниот Heavier Yet (Lays The Crownless Head,) издаден минатата година, е продуциран од Лени Кравиц.

Шеон Кути е номиниран за наградата „Греми“ во 2018 година и често соработува со врвни џез-музичари.

На програмата ќе бидат изведени авторски композиции од богатото творештво на Шеон Кути, со аранжмани специјално направени за изведба со биг-бенд оркестар. 

За вечерашниот концерт е резервирана летната сцена „Долни Сарај“ од 21 часот.

