04.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 март 2026
Неделник

МОБ: „Тоска“ е твојата културна пауза од сè останато!

Култура

04.03.2026

Ако ви е потребна пауза од секојдневието, ова е најубавиот можен ресет: оркестар во живо, моќен хор и приказна што ве држи во неизвесност без да имате потреба од никакво предзнаење, велат од Македонската опера и балет.

Што добивате од една ноќ во Македонската опера и балет? Емоција што се чувствува физички, атмосфера што не може да се реплицира на екран и чувство дека сте биле дел од нешто големо, културен настан што ве исполнува. И најважно, ќе излезете со позитивна мисла.

Ако планирате да дојдете со партнер/ка или пријатели, сега е моментот заедно да ги обезбедите билетите.

📆 6 март 2026 – 19.30 ч.
🎟️Билети:
☎️ Билетарница:078 426 5

