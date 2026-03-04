МОБ: „Тоска“ е твојата културна пауза од сè останато!

Ако ви е потребна пауза од секојдневието, ова е најубавиот можен ресет: оркестар во живо, моќен хор и приказна што ве држи во неизвесност без да имате потреба од никакво предзнаење, велат од Македонската опера и балет.

Што добивате од една ноќ во Македонската опера и балет? Емоција што се чувствува физички, атмосфера што не може да се реплицира на екран и чувство дека сте биле дел од нешто големо, културен настан што ве исполнува. И најважно, ќе излезете со позитивна мисла.

Ако планирате да дојдете со партнер/ка или пријатели, сега е моментот заедно да ги обезбедите билетите.