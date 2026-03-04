Министерот за култура и туризам Зоран Љутков на средба со министерот за туризам на Албанија на „ИТБ Берлин“: Продлабочување на соработката меѓу граничните региони и можностите за заеднички апликации за европски фондови

Министерот за култура и туризам Зоран Љутков, на маргините на светската туристичка берза „ИТБ Берлин“ (ITB Berlin), оствари средба со Бленди Гонџја, министер за туризам, култура и спорт на Албанија. Средбата беше посветена на унапредување на билатералната соработка во областа на туризмот и културата, со посебен акцент на прекуграничниот развој и заедничката регионална промоција.

Во фокусот на разговорите беше продлабочувањето на соработката меѓу граничните региони, како и можностите за заеднички апликации за европски фондови ИПА и Интеррег (IPA и Interreg). Министрите разговараа и за развој на заеднички туристички производи во Охридско-преспанскиот Регион, како автентична дестинација со заеднички културни и природни вредности.

Посебно внимание беше посветено на креирање заеднички туристички рути и културно-историски тури што ги поврзуваат манастирите, традицијата и гастрономијата од двете страни на границата. Беа разгледани и можностите за развој на еколошки и авантуристички понуди, вклучувајќи планинарење, езерски тури и велосипедски патеки.

Министрите ја потенцираа важноста од координиран настап на трети пазари преку B2B-настани и презентации пред туроператори, со цел регионот да се промовира како единствена туристичка целина. Притоа беше истакната и улогата на македонскиот Културно-информативен центар во Тирана како платформа за промоција на македонската култура и уметност.

Средбата ја потврдува посветеноста на двете земји кон градење силно регионално партнерство и заедничка визија за одржлив и конкурентен туристички развој на Балканот.