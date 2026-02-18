 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Јелена Жугиќ на ИФАД „Стоби“ наградена за најдобра женска улога

Култура

18.02.2026

Нашата актерка Јелена Жугиќ уште еднаш потврди зошто важи за едно од најголемите актерски имиња на македонската сцена. Таа заслужено ја доби наградата за најдобра женска улога за својата извонредна изведба во претставата Ифигенија за ништо во продукција на Драмски театар Скопје.

Признанието ѝ беше врачено во рамките на Интернационален фестивал на античка драма – ИФАД „Стоби“ 2025, фестивал кој традиционално ги слави највисоките уметнички дострели во интерпретацијата на античката драма.

Со силна емоција, прецизна актерска дисциплина и современ сценски израз, Жугиќ ѝ даде нов живот на класичната тема, освојувајќи ја и стручната жири-комисија и публиката. Нејзината интерпретација во „Ифигенија за ништо“ беше оценета како моќна, храбра и длабоко човечка.

