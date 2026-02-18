Зголемена посетеноста на спомен-куќите на Кочо Рацин, Васил Главинов и Јордан Хаџи Константинов- Џинот во Велес

Во текот на 2025 година посетеноста на трите спомен-куќи е околу 4 500 посетители, што е повеќе за илјада посетители споредено со 2024 кога биле околу 3 500. Најголема посетеност, како и во изминатите години има за посета на Спомен-куќата на поетот и револуционер Коста Солев Рацин. Изминатата година се повеќе се зголемувал и интересот и за останатите две спомен-куќи, на Васил Главинов и Јордан Хаџи Константинов Џинот, сите сместени во високиот стар дел од Велес.

Како што информираат за МИА од Народен музеј Велес, во овие бројки не се вклучени посетите на припадниците на АРМ од велешкиот гарнизон и нивните делегации, со кои Музејот има склучено меморандум за соработка, што дополнително подразбира уште најмалку стотина посетители.

Значаен придонес кон зголемената посетеност имала и соработката со основните и средните училишта од Велес и од други градови во земјава, при што спомен-куќите се редовно вклучени во нивните образовни екскурзии, како и за време на одржување на Рациновите средби и Детските Рацинови средби и други манифестации и програми, како и при посетата на странски делегации на Општина Велес.

Народниот музеј во Спомен-куќите организира едукативни, како и грнчарски работилници поврзани со културното наследство, наменети за различни возрасни групи, како дел од својата едукативна мисија.

Од Народниот музеј најавуваат дека оваа практика ќе продолжи и наредниот период, се со цел дополнително приближување на културното наследство до јавноста.

Спомен-куќите можат да се посетат со претходна најава од еден или два дена во Народниот музеј на броевите: 075 298 957 и 043 231 434 или на е пошта:[email protected], при што посетата се организира со кустос кој ја води разгледувачката тура.

На новинарското прашање за одржување, реновирање и санација на спомен-куќите, директорот на Народен музеј Велес Ангел Коруновски за МИА појасни дека спомен-куќите се споменици на културата и затоа одговорот на ова прашање е покомплексен.

-Народниот музеј Велес редовно и навремено спроведува минорни интервенции, санации и заштитни мерки, додека покомплексните активности се реализираат во соработка со Националниот конзерваторски центар и Управата за заштита на културното наследство, а се со цел да се зачуваат историските и културните вредности на објектите, појасни Коруновски.