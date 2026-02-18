 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Три хороскопски знаци влегуваат во среќен период: Сонцето влегува во Риби

Астро

18.02.2026

Сонцето, една од најважните планети за секој човек, влегува во Риби на 18 февруари, со што започнува сезоната на овој воден знак. Сонцето во Риби носи позитивен период за Рибите, Ракот и Скорпијата.

Сонцето во Риби во астрологијата симболизира чувствителност, интуиција и длабока врска со внатрешниот свет.

Бегство во светот на соништата

Луѓето родени со Сонцето во овој знак често имаат богата имагинација, силна емпатија и способност да ги разберат емоциите на другите. Тие се привлечени од уметноста, музиката, духовноста и сè што им овозможува да избегаат од суровото секојдневие во светот на соништата и инспирацијата.

Нивната природа е нежна, сочувствителна и често склона кон идеализам, па затоа понекогаш можат да ја игнорираат реалноста или сопствените граници. Сепак, токму оваа длабока чувствителност им дава способност да бидат големи сонувачи, исцелители и креатори, луѓе кои внесуваат топлина, разбирање и нежност во светот околу нив.

Сонцето ќе остане во Риби до 20 март 2026 година.

