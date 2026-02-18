Три хороскопски знаци влегуваат во среќен период: Сонцето влегува во Риби

Сонцето, една од најважните планети за секој човек, влегува во Риби на 18 февруари, со што започнува сезоната на овој воден знак. Сонцето во Риби носи позитивен период за Рибите, Ракот и Скорпијата.

Сонцето во Риби во астрологијата симболизира чувствителност, интуиција и длабока врска со внатрешниот свет.

Бегство во светот на соништата

Луѓето родени со Сонцето во овој знак често имаат богата имагинација, силна емпатија и способност да ги разберат емоциите на другите. Тие се привлечени од уметноста, музиката, духовноста и сè што им овозможува да избегаат од суровото секојдневие во светот на соништата и инспирацијата.

Нивната природа е нежна, сочувствителна и често склона кон идеализам, па затоа понекогаш можат да ја игнорираат реалноста или сопствените граници. Сепак, токму оваа длабока чувствителност им дава способност да бидат големи сонувачи, исцелители и креатори, луѓе кои внесуваат топлина, разбирање и нежност во светот околу нив.

Сонцето ќе остане во Риби до 20 март 2026 година.