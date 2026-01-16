 Skip to main content
16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Неделник

Иницијативи на КСЗД за измени на Законот за култура за носителите на државни пензии

Култура

16.01.2026

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) до комисии во Собранието поднесе иницијатви за изменување и дополнување на Законот за високо образование и на Законот за култура.

До собраниската Комисија за култура и туризам, пак, е поднесена информација за потребата од измени и дополнувања за Законот за култура „со цел отстранување на утврдена индиректна и продолжена дискриминација кон носителите за државни награди од областа на културата и уметноста“.

Иницијативата се однесува на нееднаквата, односно различна методологија за пресметување на висината на надоместокот на корисниците на државните награди, наведува КСЗД во соопштението.

Поврзани вести

Македонија  | 18.12.2025
Пратениците ги изгласаа измените за „Безбеден град“
Македонија  | 30.08.2025
Перински: Се прават напори измените на Законот за локална самоуправа да се донесат до 12 септември
Здравје  | 03.07.2025
Клековски: Има клиники каде 20 проценти од вработените се на боледување, а посебен проблем имаме со боледувањата во полиција, царина и одбрана
﻿