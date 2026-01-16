Иницијативи на КСЗД за измени на Законот за култура за носителите на државни пензии

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) до комисии во Собранието поднесе иницијатви за изменување и дополнување на Законот за високо образование и на Законот за култура.

До собраниската Комисија за култура и туризам, пак, е поднесена информација за потребата од измени и дополнувања за Законот за култура „со цел отстранување на утврдена индиректна и продолжена дискриминација кон носителите за државни награди од областа на културата и уметноста“.