 Skip to main content
16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Неделник

Земјотрес почувствуван во делови од Македонија – епицентарот на 150 километри од Скопје

Сервиси

16.01.2026

AI Generated

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес во 11 часот и 28 минути регистрира земјотрес.

Епицентарот потекнува од соседна Република Албанија, на 155 км југозападно од Скопје, со Рихтерова локална магнитуда, M L 3.8.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван во Охрид, Струга и околината со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала.

Поврзани вести

Македонија  | 12.01.2026
Земјотрес со епицентар во Грција почувствуван во Прилеп и околината
Свет  | 06.01.2026
Силен земјотрес во Јапонија
Свет  | 06.01.2026
Силен земјотрес со магнитуда од 6,2 степени ја погоди западна Јапонија
﻿