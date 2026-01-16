Мицкоски: Во деновите кои следат ќе има добри вести од САД

Премиерот Христијан Мицкоски денеска при посета на реконструираната спортска сала во Кратово даде изјава за медиумите. На новинарско прашање во врска со блокадата на САД за издавање на визи за 75 држави, меѓу кои е и Македонија.

Министерството за надворешни работи веќе излезе со свој коментар. Станува збор за блокада на имигрантските визи, но тоа не важи и за визи наменети за туристички посети, студентски престој и слично, изјави Мицкоски.

На ова тој се осврна и најави дека во деновите што следат очекува да пристигнат доста пријатни вести во однос со визите, вклучително и со нашиот најголем стратешки партнер, Соединетите Американски Држави.