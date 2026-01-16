 Skip to main content
16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Неделник

Mицкоски: Речиси целосно искористени средствата од унгарскиот кредит наменети за поддршка на домашните компании

Економија

16.01.2026

 Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски е задоволен од искористеноста на средствата издвоени од унгарскиот кредит наменети за поддршка на домашните компании, како и од остварениот раст во делот на инвестициските активности кај домашните капацитети.

Тој денеска во изјавата дадена за медиумите во Кратово истакна дека од предвидените 250 милиони евра за таа намена досега преку развојната банка на компаниите им се префрлени некаде околу 225 милиони евра.

– Тоа е тој кредит што условно кажано го субвенционира Владата, со каматна стапка од 1,95 проценти, три години грејс-шериод и до 15 годни рок на отплата. Очекувам веќе во првиот квартал оваа година тој да биде целосно исцрпен, заедно со сопствените средства што банките ги инвестираат во развојните проекти на компаниите како поддршка на стопанството и економијата, рече Мицкоски.

Мицкоски: Во деновите кои следат ќе има добри вести од САД

Премиерот рече дека во делот на инвестициите Македонија е водечка во регионот, со двоцифрен број проценти раст.

– Ако се има предвид дека растот во првата половина од 2025 година, па и цела 2025 година е двоцифрен број проценти, споредено со истиот период во рамките на еврозоната тој е два, два и пол проценти, така што јас сум навистина задоволен од начинот на кој што овие средства се искористени, рече Мицкоски.

Поврзани вести

Македонија  | 16.01.2026
Мицкоски во посета на целосно реконструираната спортска сала во Кратово
Македонија  | 12.01.2026
Локални избори: ВМРО-ДПМНЕ 56 општини, СДСМ 6, нов дебакл на Филипче
Македонија  | 11.01.2026
Мицкоски: Победата во Маврово-Ростуше е знак дека граѓаните наградуваат резултати, а кланот на Филипче доживува нов дебакл
﻿