Ин мемориам: Последен поклон за Татјана Петковска, доајенка на македонскиот балет

Македонската културна јавност се прости од Татјана Петковска. Балетски уметник, педагог, кореограф и еден од најистакнатите критичари во областа на танцовата уметност. Со нејзиното заминување, македонската сцена изгуби дел од својата жива историја, но остави наследство кое со децении ќе ги инспирира идните генерации.

Како припадничка на првата генерација македонски балетски играчи, Петковска беше пионер кој ги поставуваше темелите на професионалниот балет кај нас. Нејзиното образование во Москва и Париз не беше само личен успех, туку и мисија да го донесе светскиот дух и врвната техника на сцената на Македонската опера и балет. Како дел од првата, легендарна генерација македонски балетски уметници, Петковска беше визионер кој веруваше дека македонската сцена заслужува светски стандарди. Своето знаење стекнато во врвните центри таа несебично го вгради во темелите на нашата балетска педагогија, обликувајќи генерации играчи кои денес се гордост на државата.

Нејзиниот креативен немир не застана на балетските шпиц-патики. Како кореограф и соработник за сценско движење, таа беше неизоставен дел од култните претстави на Македонскиот народен театар, За својот извонреден придонес, таа беше одликувана со наградата „Менада“ за животно дело на Танц Фест Скопје, признание кое ја запечати нејзината позиција меѓу великаните.

Татјана Петковска си замина тивко, но нејзиниот чекор останува врежан во секој балетски аплауз и во секоја запишана страница за историјата на македонската култура.

Со заминувањето на Татјана Петковска, македонската културна сцена се збогува со една од своите најсветли фигури- балерина, педагог, кореограф и веројатно најзначајниот хроничар на балетската уметност кај нас. Низ нејзиниот животен пат од девет децении се прекрши историјата на македонскиот танц, од неговите први професионални чекори до неговото современо етаблирање.

Нејзината посветеност, дисциплина и неизмерна љубов кон танцот остануваат како аманет за сите кои ја продолжуваат нејзината мисија.