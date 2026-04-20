 Skip to main content
20.04.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 20 април 2026
Неделник

Песков: Русија останува клучен играч на енергетските пазари

Свет

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, денеска изјави дека Русија останува клучен играч на енергетските пазари, кои поминуваат низ „тешки времиња“.

Русија останува одговорен и важен играч на глобалните енергетски пазари. Пазарите во моментот поминуваат низ тешки времиња и, секако, тешко е да се игнорираат руските количини – посочи Песков.

Коментирајќи го продолжувањето на одлуката за ублажување на американските санкции за продажба на руска нафта, истакна дека е невозможно да не се земат предвид многу руските енергетски резерви на глобалните пазари.

Министерството за финансии на САД пред два дена соопшти дека е обновена лиценцата за продажба на руска нафта, а товарена на бродовите пред 17 април. Во лиценцата, објавена на веб-страницата на Министерството за финансии, се наведува дека оваа лиценца ќе важи до 16 мај 2026 година.

