Мицкоски: Реформската агенда повеќе не е само план на хартија, таа дава конкретни, мерливи резултати

Денеска, во Владата, заедно со амбасадорите од Европската Унија, разговаравме за напредокот и следните чекори во спроведувањето на реформската агенда, напиша премиерот Мицкоски на својот фејсбук профил.

Реформската агенда повеќе не е само план на хартија, таа дава конкретни, мерливи резултати.

Во изминатиот период го забрзавме спроведувањето во сите клучни области. Неколку чекори се веќе целосно реализирани, додека други напредуваат побрзо од планираното. Ова одразува силна политичка посветеност, подобрена институционална координација и јасен фокус на резултати.

Во јавните финансии, ја зајакнуваме отчетноста и транспарентноста. Институциите повеќе известуваат, посистематски управуваат со ризиците и применуваат построги контроли врз јавната потрошувачка. Во исто време, го модернизираме буџетскиот систем и го подобруваме планирањето и следењето на јавните инвестиции. Пораката е едноставна: јавните средства се управуваат поодговорно и поефикасно.

Овие реформи не се изолирани активности. Тие се дел од поширока трансформација. Тие ја приближуваат нашата економија до Единствениот пазар на ЕУ. Тие ги зајакнуваат институциите во согласност со европските стандарди, и носат конкретни резултати за граѓаните и бизнисите. Остануваме целосно усогласени со Европската Унија, политички, економски и стратешки.