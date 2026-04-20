Русија уапси Германка поради наводен заговор за бомбашки напад

Руската домашна разузнавачка служба, ФСБ, денеска соопшти дека уапсила германски државјанин и уште едно лице под сомнение за тероризам откако наводно се обиделе да извршат напад во рускиот Северен Кавказ.

Се вели дека Германката, родена во 1969 година, дејствувала во име на украинските разузнавачки служби во градот Пјатигорск во регионот Ставропол, соопшти ФСБ.

Според ФСБ, целта бил објект што го користат руските органи за спроведување на законот.

Се вели дека во ранецот на жената е пронајдена бомба, а потоа е деактивирана.

Портпаролот на германското Министерство за надворешни работи изјави во Берлин дека министерството „ги зело предвид медиумските извештаи за ова“.

„Бараме разбирање дека, во принцип, не можеме да коментираме за поединечни случаи со цел да ги заштитиме личните права“, се вели во соопштението.

Германските државјани кои се уапсени во странство можат да користат конзуларна помош.

Од почетокот на руската војна против Украина, ФСБ редовно известуваше дека спречила напади и уапсила осомничени обвинети за злосторства во име на украинските разузнавачки служби.

Државната телевизија емитуваше видео од ФСБ во кое жена со замаглено лице вели на руски јазик без акцент дека ѝ била понудена голема сума од некој со украински акцент за да остави торба со експлозивна направа во полициска станица.

Таа рече дека има германско државјанство од 1995 година. Не е јасно дали жената има и руско државјанство.

Втор приведен осомничен, маж од Централна Азија роден во 1997 година, според ФСБ, имал задача да ја детонира бомбата од далечина во раните утрински часови.

ФСБ соопшти дека двајцата осомничени признале. Се вели дека ја добиле експлозивната направа од украинската разузнавачка служба.

ФСБ изјави дека обвинетата Германка веќе некое време била вклучена во криминални активности.

Двајцата осомничени се соочуваат со можна доживотна казна затвор доколку бидат осудени.